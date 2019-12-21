В Білому домі непокоїлись, що затримка допомоги Україні може порушувати закон США - CPI

Вказівка президента США Дональда Трампа призупинити надання оборонної допомоги Україні цього літа стала одним з факторів, що спонукав до оголошення імпічменту Трампа в Палаті представників Конгресу США.

Свідки в справі про імпічмент заявляли, що призупинення виділення допомоги послабляло Україну в протистоянні агресії Росії.

Нові документи, отримані американською неурядовою організацією Center for Public Integrity (СРІ) можуть свідчити, що в Білому домі вважали, що призупинення порушує закон США Про контроль затримок (Impoundment Act). Цей закон було прийнято після скандалу навколо можливого імпічменту президента США Річарда Ніксона, щоб захистити повноваження Конгресу в бюджетній сфері. За законом, президент не може проігнорувати рішення Конгресу про виділення коштів і для того, щоб не виділити кошти, або спрямувати їх на інші потреби, необхідна згода Конгресу.

В документах на 146 сторінках, які в п’ятницю отримала неурядова організація за рішенням суду на основі захисту права на доступ до публічної інформації, наводиться листування посадовців Пентагону та Служби Бюджету та управління Білого дому з питання надання оборонної допомоги Україні.

Велику частину тексту в документах було закрито чорнилами, що ускладнює встановлення деталей, зауважили в CPI, однак наголосили на наявності великої кількості свідчень, що підтверджують стурбованість посадовців Білого дому правомірністю рішення. Зокрема, в листуванні посадовці обговорюють нестачу пояснень для затримки допомоги а також втаємниченість процесу.

Зокрема про вказівку з затримання допомоги в день, коли Трамп розмовляв з українським президентом Зеленським свідчить електроне повідомлення посадовця Білого дому Майка Даффі.

«На основі вказівок, які я отримав в світлі планів адміністрації переглянути допомогу Україні, включаючи Ініціативу з оборонної безпеки України, будь ласка, утримайтесь від будь-яких подальших асигнувань Міністерства оборони до надання інструкцій в рамках цього процесу», - писав Даффі у Пентагон 25 липня.

Про сумнівність затримки допомоги Україні свідчив і екс-посадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді в рамках розслідування з імпічменту президента.

Сенді під час слухань заявив, він висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним питанням. Його також бентежило, що не було наведено причин затримки. Він також заявив, що пішов з посади у Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

Сенді заявив, що отримав електронне повідомлення 12 червня від начальства, де йшлося, що Трамп хоче затримати оборонну допомогу Україні. Це свідчення підтримує аргументи ініціаторів розслідування, що Трамп довільно використовував свої повноваження і не надав вчасно обґрунтування затримки допомоги. Лише згодом Білий дім заявив, що затримка допомоги відбувалась через занепокоєність стосовно корупції в Україні а також те, що інші союзники не надають достатньої допомоги. Критики також заявляють, що Трамп мав виконати рішення Конгресу про надання допомоги.

Деякі коментатори від республиканців вважають аргумент про правову сумнівність затримки надуманим, адже затримка відбулась в рамках одного бюджетного року, а затвердження змін у бюджеті Конгресом вимагається, якщо кошти не виділяються взагалі, або вони перерозподіляються між програмами.

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