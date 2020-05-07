ВООЗ глибоко стривожена зростанням домашнього насильства в Європі під час пандемії коронавірусу

Всесвітня Організація охорони здоров’я каже, що «глибоко стривожена повідомленнями про різкий стрибок кількості випадків домашнього насильства у багатьох країнах Європи під карантинного режиму, введеного у зв’язку з коронавірусом».

Голова департаменту організації з питань Європи лікар Ганс Клюґе завив, що він отримує повідомлення про домашнє та інші види насильств проти чоловіків, жінок, дітей у низці країн, уражених пандемією, у тому числі Бельгії, Великій Британії, Франції, Росії, Іспанії.

Поки точних статистичних даний цієї тенденції нема, але Клюґе каже, що 60% жінок страждають нині від домашнього насильства, а кількість дзвінків про допомогу на гарячі лінії виросла у п’ять разів.

Що турбує більше, додають у ВООЗ, це те, що про більшість випадків насильства не повідомляється. Якщо режим карантину буде продовжений ще на шість місяців, у ВООЗ очікують 31 мільйон нових випадків насильства по всьому світу.

Клюґе заявив, що вкрай важливо, щоб уряди подбали про допомогу жертвам насильства. Він зазначив, що деякі країни вже реагують на посилення насильства. Так, Італія запустила мобільний додаток, за допомогою якого жертва може попросити по допомогу, не роблячи телефонного дзвінка. В Іспанії та Франції аптеки запустили програми, коли жертва насильства може використати кодові слова, щоб попросити про допомогу.

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