Військові навчання керованих Росією сил на Донбасі свідчать, що Кремль не планує змінювати курс, - США в ОБСЄ

На непідконтрольній українському уряді території Донбасу минулого тижня відбулись два масштабні військові навчання, що свідчить про незмінність планів Росії із розпалювання насильства в регіоні. З також заявою виступила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

«Сім похмурих років Росія розпалює кривавий конфлікт, який забрав життя більше ніж 13 000 українських громадян. Більше 1,4 мільйона осіб вимушено полишили свої оселі та громади на сході України», - йдеться в заяві Остріан від 18 лютого.

«Минулого тижня керовані Росією сили провели два масштабні навчання із застосуванням бойового вогню в регіонах на сході України, що перебувають під контролем Кремля; ці навчанння відповідальні за 10% всіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих з 27 липня 2020 року, - заявила Остріан. - Це дуже чіткий сигнал від Москви, що Кремль не планує змінювати курс у найближчому майбутньому».

Остріан зауважила, що замість того, щоб конструктивно долучитись до співпраці в рамках Тристоронньої контактної групи задля виконання Мінських домовленостей, Росія «невиправдано заявляє про себе як безстороннього посередника у врегулюванні конфлікту».

Дивіться також: Демократи у Конгресі представили масштабний імміграційний закон. Відео