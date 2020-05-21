Сполучені Штати виділили додаткову допомогу Україні для протидії COVID-19

Уряд Сполучених Штатів додатково виділив Україні $1 млн на протидію пандемії коронавірусу.

Про це повідомило посольство США в Україні

Посольство повідомляє, що підтримка буде надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Кошти надійдуть одній з українських громадських організацій, яка використає їх для закупівлі медичного обладнання та матеріалів, необхідних для забезпечення відповіді на спалах COVID-19.

Як мовиться у повідомленні, цю допомогу Україні додано до виділених раніше $14,5 млн.

Таким чином, загальна американська допомога Україні на боротьбу з коронавірусом становить $15,5 млн.

Більша частина від цієї загальної суми спрямовується на допомогу місцевим закладам охорони здоров'я, а також на інформаційну кампанію, покликану знизити ризик зараження. Решта піде на підтримку вразливих груп населення під час пандемії.

Посольство повідомляє також, що Сполучені Штати продовжують лідирувати у глобальній відповіді на COVID-19. Від початку спалаху коронавірусної хвороби уряд США виділив допомогу вартістю в понад $900 млн для швидкого реагування на пандемію у понад 120 країнах світу.

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