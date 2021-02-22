Ілон Маск став співавтором дослідження антитіл до COVID-19. Опубліковано результати

Ті, хто переніс COVID-19 з помірними симптомами, з меншою ймовірністю мають довготривалий імунітет від кронавірусної хвороби. Такого висновку дійшли дослідники Гарвардського університету та Мічиганського інституту технологій у співпраці з компанією Ілона Маска SpaceX.

«Виклик низького рівня, може призводити до виробництва слабких малофункціональних антитіл. Водночас, виклик із великим навантаженням, може спричинити потужну і функціональну імунну відповідь, програмовану агресивно відгукнутись на повторну зустріч із патогеном», - йдеться в дослідженні.

Результати дослідження, в якому взяли участь більш ніж 4000 працівників SpaceX, пройшли рецензування і були опубліковані в журналі Nature Communications. Серед співавторів наукової роботи вказано і Ілона Маска.

«Можна мати антитіла, але це не означає, що у цієї людини наявний імунітет, - заявив в коментарі The Wall Street Journal співавтор дослідження д-р Галіт Алтер. - Добра новина, що більшість вакцин викликають створення антитіл, що перевищує такий рівень».

Науковці підкреслили, що результати дослідження можуть стати в нагоді для визначення пріоритетності вакцинацій від COVID-19. Однак, для цього потрібні додаткові дані.

«Для того, щоб справді встановити це на рівні, необхідному для системи громадського здоров‘я, - говорить WSJ інший співавтор дослідження Джошуа Шиффер, - потрібно дослідити реінфікування та спостереження за повторно інфікованими».

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