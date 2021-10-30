24% тих, хто перехворів на COVID-19, страждають від зниження когнітивних здібностей - дослідження

Від погіршення пам’яті, уповільнення роботи з інформацією, зменшення концентрації, або так званого «туману в голові» страждають 24% тих, хто перехворів на COVID-19, свідчать результати нового дослідження опублікованого в JAMA Network Open.

Такі наслідки хвороби можуть тривати до 8 місяців, говорять дослідники.

Дослідження проводилось на основі оцінок когнітивних здібностей 740 пацієнтів, психологом через особисті інтерв‘ю. Саме проведення особистих інтерв’ю, повідомляє співавторка дослідження, науковиця Ікханської медичної школи штату Нью-Йорк Жаклін Бекер, є основною сильною стороною цього дослідження, пише Medical News Today.

У тих пацієнтів, які потребували госпіталізації з COVID-19 дослідники виявили більш виражене погіршення здатності запам’ятовувати нову інформацію а також згадувати дані.

Дослідники заявляють - виявлений зв‘язок COVID-19 з функціонуванням людини ставить ключові питання стосовно довготривалого лікування та реабілітації після хвороби.

В статті використано матеріали Medical News Today.

Дивіться також: Гелловін 2021: святковий настрій повертається в оселі американців після ковідної перерви. Відео