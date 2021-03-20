Другий бойовий корабель США почав захід у Чорне море

Ракетний есмінець «Томас Гаднер» почас прохід до Чорного моря, повідомляє Шостий флот США.

Це вже другий бойовий корабель США, який прямує до Чорного моря. Вчора у регіон прибув корабель ВМС США «Монтеррей».

Переміщення суден здійснюється з метою проведення операції із дотримання безпеки на морі, повідомляє Шостий флот США.

«Кораблі ВМС США та літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників по НАТО та партнерів», - йдеться у повідомленні американських ВМС у Twitter.

«Монтерей» - ракетний крейсер ВМС США класу «Тікондерога». Попередній візит крейсера США такого класу до Чорного моря датується 2017 роком, зауважує видання BlackSeanews.

Корабель «Монтерей», за повідомленням ВМС США, діятиме у Чорному морі поряд із «союзниками по НАТО та партнерами на захист свободи, економічного процвітання та задля того, щоб моря залишались вільними та відкритими».

Сьогодні в Констанці, Румунія, відбулось відкриття навчань «Морський щит 21». Навчання триватимуть з 19 по 29 березня в Чорному морі, повідомили ВМС Румунії. У навчаннях візьмуть участь більше 2000 військових з 7 країн НАТО, 18 бойових кораблів та 10 літаків, заявили у румунському відомстві.

Водночас, за повідомленнями російських ЗМІ, Росія цього тижня вивела всі шість своїх субмарин Чорноморського флоту на завдання в Чорному морі.

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