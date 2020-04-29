Коронавірус перервав рекордно довгий період економічного зростання у США

Американська економіка скоротилась на 4,8% в першому кварталі 2020 року, у порівнянні до відповідного періоду попереднього року. Про це у середу повідомило Міністерство економіки США.

Падіння перервало найдовший за всю історію США період безперервного зростання екноміки, що тривав 23 квартали, або майже шість років.

В березні, на великій частині території США були введені обмеження на діяльність підприємств, крім життєво важливих, а також запроваджено обмеження на зібрання людей.

Споживчі витрати в першому кварталі впали на 7,6%, за даними Міністерства торгівлі США. 26 мільйонів у США стали на облік безробітних лише за декілька тижнів.

Головний радник Білого дому Кевін Гассет вважає, що падіння в наступних кварталах покаже справжній вплив коронавірусу на економіку США. 27 квітня він озвучив прогнози у 30% падіння рік до року у наступному кварталі, що є найбільшим з часів Великої Депресії у США 1930-х років. «Ми прямуємо до цифр від мінус 20 до мінус 30 відсотків у другому кварталі. Це серйозний шок і маємо ставитись до нього серйозно», - сказав Гассет в інтерв‘ю CNBC.

Президент США Дональд Трамп озвучив більш оптимістичні прогнози, передбачивши повернення економіки до зростання вже влітку. На спільній прес-конференції з губернатором штату Флорида у вівторок Трамп зазначив: «Гадаю четвертий квартал буде справді потужним і гадаю наступний рік буде надзвичайним, - зауважив президент США. - Третій квартал стане перехідним. Другий квартал такий як є».

Для того, щоб підтримати бізнес, Конгрес США запровадив багатомільярдні програми підтримки економіки.

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