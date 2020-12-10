Нові «ревучі 20-ті роки» прогнозують Америці економісти з Каліфорнії

Після сумної зими, навесні на США очікує економічне відновлення та швидке зростання, подібне до 20-х років минулого століття у США [цей історичний період у США отримав назву «ревучі 20-ті»].

Відновлення економічного зростання стане можливим завдяки масовій вакцинації, усуненню обмежень з соціального дистанціювання, спаданню пандемії. Такі прогнози озвучили економісти каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі UCLA.

«20-ті роки будуть «ревучими» після декількох важких місяців», - йдеться в щоквартальному прогнозі UCLA, опублікованому в середу.

«З вакциною і вивільненням накопиченого попиту, наступні декілька років будуть «ревучими», економіка прискориться і відновить минулі тренди, - наводить слова головного економіста проекту Лео Фелера Los Angeles Times. - Ми очікуємо, що зростання споживання послуг і збереження сили ринку житла просуне економіку вперед».

Економічна ситуація у США, як і в багатьох інших країнах, залишається складною на тлі пандемії. ВВП США в третьому кварталі 2020 був нижчим за відповідний рівень четвертого кварталу 2019 року на 3,5%.

Економісти UCLA прогнозують зростання американського ВВП на 1.8% в першому кварталі 2021 року, 6% в другому кварталі і потім стабільне щоквартальне зростання на 3% до 2023 року.

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