МВФ прогнозує зростання економіки України на 4%

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 4% в цьому році. Такі дані Фонд оприлюднив у своєму квітневому Огляді світової економіки (World Economic Outlook).

Попередній прогноз Фонду для України, озвучений в жовтні, передбачав зростання української економіки на рівні 3%.

Споживча інфляція в Україні становитиме 7,9% в 2021 році і 6.8% у 2022 році. Безробіття прогнозується на рівні 8,6% в 2021 і 8,4% в 2022 році, прогнозує Фонд.

МВФ покращив оцінку зростання світової економіки до 6% в 2021 році. Аналітики зауважили, що економічна криза, спричинена коронавірусною пандемією, може бути не такою глибокою, як фінансова криза 2008-2009 років.

«Покращення прогнозу відображує додаткову бюджетну підтримку в декількох великих економіках, очікуване відновлення на основі розповсюдження вакцин в другій половині 2021 року і продовження адаптації економічної діяльності до зменшення мобільності», - йдеться у звіті.

В березні Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України до 3,8%. На початку року банк прогнозував 3% зростання.

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