Американські дослідники теорії ігор отримали Нобелівську премію з економіки

Нобелівську премію в сфері економіки цього року виграли двоє американських економістів Пол Мілгром та Роберт Уілсон.

Цьогорічну премію присудили за «вдосконалення теорії аукціонів і винайдення нових форматів аукціонів», - заявив Горан Гансон, генеральний секретар Шведської королівської академії наук.

Теорія аукціонів є напрямком в теорії ігор, спрямованим на застосування більш рівноправних ринкових механізмів до проведення аукціонів на основі вивчення стимулів, що змушують людей співпрацювати, або конфліктувати.

Засновник теорії ігор принстонський вчений нобелівський лауреат Джон Неш став натхненням для фільму «Ігри розуму» (A Beautiful Mind) 2001 року, де його роль зіграв Рассел Кроу.

Нобелівська премія з економіки не була передбачена у заповіті Нобеля. Її встановив в 1968 році Центральний банк Швеції у пам‘ять про Альфреда Нобеля.

Премію у 1,1 мільйона доларів, яку фінансує банк, дослідники поділять порівну.

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