Безкоштовні гроші роздавали у містечку в Каліфорнії. Що показав цей експеримент?

У Стоктоні, містечку поблизу Кремнієвої долини в американській Каліфорнії, з 2019 року триває соціальний експеримент.

Використовуючи кошти пожертв, мерія щомісяця виплачує по 500 доларів 125 довільно обраним мешканцям з порівняно бідний районів. Гроші надаються без жодних умов.

Дослідниці Стасіа Мартін Уест з університету в Теннессі та Емі Кастро з Пенсильванського університету проаналізували інформацію стосовно тих, хто отримував виплату а також контрольної групи мешканців, які не отримували такої виплати. Дослідження включало дані за перший рік експерименту.

Науковиці відзначили низку позитивних моментів, для тих, хто отримував кошти, включаючи більшу стабільність доходів, порівняно з контрольною групою. Отримувачі коштів здебільшого витрачали їх на оплату рахунків за житло, їжу, необхідні речі, виплату боргів. На цигарки та алкоголь витрачалось менше 1% виплати.

Також наявність виплати допомогла з пошуками роботи - кількість зайнятих на повний робочий день зросла на 12 відсоткових пунктів серед отримувачів виплат, порівняно із зростанням на 5 відсоткових пунктів у контрольній групі.

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