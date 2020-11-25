Військовий підрозділ США, який спеціалізується на радіоелектронній боротьбі, прибув до Європи - Stars&Stripes

Збройна бригада з майже 5 000 американських військових Ironhorse з Форд Худ, Техас, прибула до Європи на дев‘ять місяців в рамках ротації.

Бригада братиме участь в ініціативі «Атлантична рішучість», метою якої є стримування Росії і захист східного флангу НАТО. Бригада, зокрема, братиме участь у військових навчаннях в регіоні. Ініціативу було розпочато після окупації Криму Росією в 2014 році.

В рамках бригади діє взвод «Дикий Білл», який спеціалізується на радіоелектронній боротьбі, пише американське оборонне видання Stars&Stripes.

Полковник США Майкл Шонфельд, який командує Першою бойовою командою броньованої бригади, розповів в інтерв‘ю виданню, що взвод може виконувати роль «вух та очей» командування, реєструючи кожен сигнал супротивника з мобільного телефона, смарт-годинника, або іншого бездротового приладу.

Цей взвод не лише виконує завдання електронної розвідки, його «бойовий підрозділ перетворив «Дикого Білла» на справжній елемент ведення вогню та маневрів, а не просто збору інформації», наводить видання слова Шонфельда в журналі Сухопутних військ США.

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