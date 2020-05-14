Білий дім має надати 20 електронних листів, що стосуються України, - рішення суду

Суддя Емі Джексон видала запит з вимогою до адміністрації президента США Дональда Трампа надати електронне листування, в якому йшлося про військову допомогу Україні і, зокрема вказівку президента про призупинку такої допомоги, повідомляє видання Law and Crime.

Рішення було прийняте за позовом видання The New York Times в рамках закону про доступ до інформації. Раніше Білий дім відмовив у наданні документів виданню, посилаючись на застосування виконавчого привілею.

«Конкретно, документи в цій категорії - це едлектронне листування президента, або віце-президента, або безпосередніх радників президента стосовно президентського рішення про обсяг, терміни та мету затримки військової допомоги Україні», - заявила заступник юриста бюджетного управління Білого дому Гедер Уолш.

Суддя Джексон головувала у справі Роджера Стоуна, колишнього радника Трампа, якого звинувачували у дачі неправдивих свідчень.

Минулого року в рамках розгляду імпічменту Дональда Трампа розглядались звинувачення в тому, що затримка військової допомоги Україні могла провадитись для здійснення тиску на український уряд з внутрішньополітичною метою. Рішення адміністрації утримати виділену для України допомогу зіграло центральну роль у процесі імпічменту щодо Трампа за звинуваченнями в зловживанні повноваженнями і перешкоджанні роботі Конгресу.

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