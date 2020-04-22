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Трамп пояснив, кого стосуватимуться нові імміграційні обмеження

Новий указ президента США стосуватиметься тих, хто подається на отримання «Зеленої картки», права на проживання у США. Обмеження триватиме 60 днів і не поширюватиметься на тимчасових працівників. Про це у вівторок заявив президент США Дональд Трамп. Метою обмежень є захистити робочі місця в США, пояснив президент.

Президент планує підписати відповідний указ в середу.

«Я сьогодні підпишу мій указ про заборону імміграції до нашої країни», - йдеться у твіті Трампа, опублікованому в середу.

Він відзначив, що південний кордон США значно посилили 170 миль нової стіни і 27 000 мексиканських військових.

Як писав «Голос Америки», у своєму твіті у понеділок Трамп повідомив про свої плани обмежити імміграцію до США на час пандемії коронавірусу.

"У світлі нападу з боку Невидимого Ворога, а також виходячи із потреби захистити робочі місця для наших ВЕЛИКИХ Американських Громадян, я підпишу Виконавчий Указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів!" - йдеться у твіті американського президента.

За даними Державного департаменту США, у 2019 році 4 тисячі 573 громадян України отримали американські міграційні візи.

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Як пандемія позначиться на війні на Донбасі і як вплине вона на процес мирного врегулювання. Відео

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