Майбутнє енергонезалежності України - у наукових інноваціях, вважає конгресвумен США

Україна недоооцінює своїх науковців, вважає американська конгресвумен Марсі Каптур. Вона переконана - залучення наукового потенціалу України для розв‘язання задач з енергобезпеки є ключем до енергонезалежності. Про це конгресвумен заявила під час онлайн конференції організованій Американсько-Українською діловою радою 18 червня.

«Енергобезпека - це національна безпека», - наголосила Каптур і закликала Україну будувати власну стратегію енергонезалежності, а не просто зменшувати залежність від імпорту енергоресурсів.

«Україна може використати енергетику для зміцнення інтеграції з ЄС шляхом стандартизації енергорегулювання і ставши постачальником енергоресурсів», - заявила вона, наголосивши, що Україна може отримати перевагу від розбудови мережі газопостачання з Польщею а також збільшення зв’язків між енергомережами України та Угорщини.

Майбутнє енергобезпеки України залежатиме від залучення наукового потенціалу країни, вважає законодавиця.

«Мене дуже вразили українські науковці, - поділилась Каптур своїми враженнями від подорожей до України, - вважаю, їм в Україні не віддають належне. Геній української наукової громади можна зв‘язати з енергетикою набагато пряміше».

«Я переконана, що Україні варто більше використовувати свій науковий потенціал для інновацій і розширення внутрішніх платформ для енергетики», - додала вона.​

Вітряна, сонячна, геотермальна енергія, розвиток видобутку газу, зміцнення зв‘язків з західними партнерами а також використання аграрного потенціалу для збільшення виробництва біопалива - ось лише декілька сфер до розбудови яких можуть долучитись українські науковці.

Законодавиця, яка є співголовою групи з підтримки України в американському Конгресі, що об’єднує 49 американських парламентарів, навела приклади того, як Кремль все ще намагається використати енергетику в якості геополітичної зброї.

«Цього року Кремль намагався перекрити поставки нафти, щоб натиснути на сусідню Білорусь і сформувати союз країн, який би відкрив можливість Путіну залишитись при владі і після завершення президентського терміну в Росії», - наголосила Каптур.

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