Байден може призначити Ентоні Блінкена Держсекретарем США

Джо Байден, який за прогнозом «Голосу Америки» переміг на виборах президента США, планує оголосити перелік кандидатів на високі урядові посади у вівторок.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Байден планує призначити Ентоні Блінкена на посаду Держсекретаря США, Лінду Томас-Грінфілд - на посаду посла США до ООН а також Джейка Саллівена - на посаду радника з питань національної безпеки.

За президентства Барака Обами в США, коли віце-президентом був Джо Байден, Блінкен обіймав високі посади в адміністрації, зокрема був заступником держсекретаря США та заступником радника з питань національної безпеки.

В 2017 році Блінкен закликав США надали зброю Україні для протистояння російській агресії. «Постачання оборонного озброєння Україні - це ідея, час якої настав», - писав Блінкен тоді.

В подкасті для CBS News в січні 2019 року Блінкен розповідав про коріння своєї родини і, зокрема згадав про дідуся, який емігрував з території сучасної України. «В моїй родині часто згадували, що багато з тих, хто були до нас - біженці, чи іммігранти. Мій дідусь на початку минулого століття прибув з території, яка тепер є Україною, його вітали у Сполучених Штатах, він побудував життя для себе, дітей, мачуха, яка втекла від комунізму, буквально у вагоні потяга вночі зі своєю матір‘ю в дуже юному віці прибула до Сполучених Штатів».

В той час, як Байден готується до інавгурації 20 січня, президент США Дональд Трамп не визнає свою поразку на виборах і заявляє про буцімто масштабну підтасовку голосів.

Штаб Трампа поки не має великих досягнень в оскарженні виборів, і забрав, або програв 34 позови, в яких заявляв про масштабні шахрайства з голосами в штатах, важливих для визначення переможця. Згідно з неофіційним підрахунком голосів виборців, Байден отримав більшість 306 до 232 голосів Колегії виборців, яка визначає переможця виборів, пише «Голос Америки».

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