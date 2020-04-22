Епідемія коронавірусу галопує серед українських медиків

За минулу добу в Україні захворіло 467 осіб, з них 107 медичних працівників. Таку статистику поширення коронавірусної інфекції навели у середу на щоденному онлайн-брифінгу в Кабінеті міністрів. Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, за весь час пандемії в Україні захворіло 6592 людини, з них 1245 медичних працівників.

Кожен п’ятий інфікований – лікар

Серед українських медиків епідемія розвивається випереджаючими темпами. Наразі кожен п’ятий інфікований – лікар.

Пояснюючи причини, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав головну: нехтування засобами індивідуального захисту. «Медики не завжди одягають засоби захисту і так приймають хворих, поки немає встановленого діагнозу COVID-19. Я хотів би більше настороженості. Щоб розглядали кожного відвідувача з температурою як потенційного хворого на коронавірус», – сказав Ляшко у вівторок в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

Якщо лікар заразився під пацієнта, то це безграмотний лікар

Якщо лікар заразився під пацієнта, то це безграмотний лікар. Такої категоричної думки дотримується голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

«Насправді щоб не підчепити COVID-19, достатньо бодай іноді мити руки. І тоді коронавірусом дуже просто не заразитися, навіть коли ти постійно контактуєш з хворими людьми. Але через оцю безграмотність наші лікарі дуже часто самі наражають себе на небезпеку», – сказав Вус у телефонному інтерв’ю «Голосу Америки».

Одна маска видається на цілу добу чергування

Водночас, як він зазначив, є й проблема з відсутністю засобів захисту. За його словами, «Одна маска видається на цілу добу чергування. А фактично ти її маєш змінювати раз на годину і після кожного пацієнта».

Що ж до якихось спеціальних засобів захисту, то українські медики їх зроду в руках не тримали, каже Вус. Мовляв, переважна більшість лікарів навіть не знає, як одягнути стерильний костюм. «У чому приїжджають лікарі «швидкої» забирати пацієнта з коронавірусом? Що на роботу привіз, у тому й поїдеш забирати», – розповів медик, який має особистий досвід роботи на «швидкій допомозі».

Відсутність спецзасобів захисту і легковажність

Відсутність спецзасобів захисту і легковажність медиків. На ці дві причини стрімкого розвитку епідемії серед лікарів вказує і заслужений лікар України, нейрохірург Олександр Кулик.

«Перша і найголовніша – це легковажність самих лікарів. Вони не вірять у реальність небезпеки, і вони самі є головними порушниками санітарно-епідемічних норм», – сказав Кулик в інтерв’ю телефоном «Голосу Америки».

Олександр Кулик заснував і керує медмістечком з повним комплексом протиепідеміологічних заходів у Броварській центральній районній лікарні. Таке медмістечко наразі чи не єдине в Україні. Тут запровадили спеціальний процес взаємодії лікарів з хворими на COVID. Організували на території лікарні розмежувальні карантинні зони, створили коридори, розвели потоки, щоб заражені і здорові не перетиналися.

«Лікарня – це, вважайте, вогнище інфекції. Сюди приходять і консультуються хворі на COVID і хворі з підозрою на COVID. Коли ви розводите потоки і не даєте їм перетинатися, дистанціюєте пацієнтів і лікарів, ви перериваєте шлях передачі», – розповів Кулик.

За його словами, протиепідемічне медмістечко-лікарня у Броварах розгорнулась 29 березня, коли вже тут з’явилися перші інфіковані лікарі. Проте вжиті заходи довели свою ефективність, і зараження серед медиків пішли на спад.

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