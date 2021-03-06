Епідеміологи у США радять, як підготуватись до зомбі-апокаліпсису

Центри США з контролю над хворобами (CDC), установа, що видає рекомендації стосовно надзвичайних ситуацій в країні і відповідає за протиепідемічні рекомендації у часи COVID-19, нещодавно оновила свою сторінку з рекомендаціями під жартівливо назвою «Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису».

Поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, включаючи землетрус, ураган, або повінь, йдеться на сторінці установи.

«Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це, - йдеться в блозі на сторінці установи. - І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як буди готовим до справжньої надзвичайної ситуації».

Для того, щоб бути готовим до будь-якої надвичайної ситуації, епідеміологи радять запастись необхідними речами.

У наборі мають бути вода з розрахунку 4 літри на людину в день, харчові продукти тривалого зберігання, ліки, інструменти, товари для гігієни, одяг, важливі документи та набір для надання першої допомоги.

Також варто скласти план дій на випадок непередбачуваної ситуації а також мати перелік контактів тих, до кого звертатись у надзвичайних ситуаціях, яких можна очікувати у вашому регіоні проживання.

План із підготовки має передбачати місце, де ваша родина може зустрітись.

Вперше сторінку «Готовність до зомбі-апокаліпсису» було створено на сайті CDC в 2011 році.

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