Держдеп США: ми перебуваємо в тісному контакті з партнерами з України, перед лицем нещодавньої ескалації

«Нас абсолютно непокоїть нещодавня ескалація агресивних та провокативних дії Росії у східній Україні, включаючи порушення режиму припинення вогню, встановленого в липні 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військовиї 26 березня та поранень інших», - заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час спілкування з пресою в четвер.

Він підкреслив, що «дестабілізуючі дії Росії шкодять намірам деескалації, досягнутим за посередництва ОБСЄ в липні минулого року».

Окремо Прайс наголосив, що США знають про повідомлення про пересування військ Росії на кордоні з Україною.

«Ми обговорюємо з союзниками по НАТО наше занепокоєння стосовно зростання напруги та порушення режиму припинення вогню а також напруги в регіоні».

США перебувають у тісному контакті з «нашими партнерами в Києві та більш широко - в Україні - перед лицем цієї нещодавньої ескалації».

Прайс нагадав про те, що низка високопосадовців США, включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, радника з національної безпеки США Джейка Саллівена, голову комітету начштабів ЗС США генерала Міллі, провели телефонні розмови зі своїми колегами з України.

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