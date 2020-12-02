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Есмінець США завершує патрулювання у Чорному морі

Фото: USS Donald Cook прибуває до Варни, Болгарія, 25 листопада 2020 року

Американський есмінець «Дональд Кук» 2 грудня почав рух у напрямку Середземного моря після успішного завершення патрулювання в Чорному морі.

Есмінець перебував у Чорному морі з 23 листопада і брав участь у низці військових навчань на підтримку союзників США по НАТО та партнерів. Про це у соцмережах повідомило командування силами ВМС США в Європі та Африці.

«ВМС США регулярно діють у Чорному морі з нашими союзниками по НАТО та партнерами, включаючи Болгарію, Грузію, Румунію, Туреччину та Україну», - йдеться в заяві.

ВМС США відзначили надзвичайну важливість Чорного моря для морської торгівлі та стабільності в Європі. «В найкращих інтересах світу є стримування агресивних діячів, які прагнуть дестабілізації задля власного зиску».

Це вже сьомий захід корабля ВМС США до Чорного моря з початку 2020 року, повідомили американські ВМС.

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