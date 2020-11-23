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Корабель ВМС США розпочинає сьомий за цей рік візит до Чорного моря

Ракетний есмінець США класу Арлей Берк «Дональд Кук» пройшов до Чорного моря 23 листопада.

«Наші дії в Чорному морі свідчать про нашу відданість партнерам та союзникам в регіоні, - заявив командувач есмінцем Келлі Джонс. - Це важлива дипломатична місія і «Дональд Кук» вже багато разів гостинно приймали чорноморські країни».

Це вже всьоме корабель ВМС США заходить до Чорного моря з початку 2020 року, повідомили американські ВМС.

«Чорне море - ключовий водний шлях для морської торгівлі та забезпечення стабільності в Європі, - йдеться в заяві Шостого флоту. - В найкращих інтересах світу є стримування агресивних діячів, які прагнуть дестабілізації задля власного зиску».

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