ВМС США відправлять на металобрухт бойовий корабель, який постраждав від пожежі

ВМС США оголосили, що виведуть з експлуатації бойовий корабель USS Bonhomme Richard.

Корабель значно постраждав від пожежі влітку і вартість його ремонту складе 3 мільярди доларів і потребуватиме п‘яти років. Такі оцінки оприлюднили Військово-морські сили США в понеділок.

«Це рішення було нелегким, - сказав міністр ВМС США Кеннет Брейтвейт. - Після ретельної оцінки матеріальної шкоди і розгляду та оцінки різних варіантів дій, ми дійшли висновку, що бюджетно відповідальним рішенням буде його не відновлювати».

Контрадмірал Ерік Вер Хейг заявив, що виведення корабля з експлуатації пора біля триватиме від дев‘яти місяців до року і коштуватиме 30 мільйонів доларів.

Причина пожежі, яка вирувала на кораблі в продовж чотирьох днів в липні, залишається невідомою.

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