ФБР вважає, що Китай намагається викрасти дані США досліджень COVID-19, - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань США та Міністерство внутрішньої безпеки планують оголосити звинувачення проти Китаю у намаганнях викрасти дані досліджень коронавірусу COVID-19. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на отриману копію звинувачень а також інформацію від джерел.

У копії звинувачень йдеться, що Китай прагне «таємно отримати доступ до цінної інформації, захищеної правом інтелектуальної власності, а також даних громадського здоров‘я, пов‘язаних з розробкою вакцини, лікуванням та тестуванням».

У відповідь на повідомлення, в Міністерстві закордонних справ Китаю зауважили, що Китай виступає проти кібернападів. «Китай займає провідні позиції у дослідженні вакцини та лікуванні від COVID-19. Для будь-кого аморальним є поширювати бездоказові чутки», - цитує слова речниці китайського МЗС Жао Ліжан The Wall Street Journal.

Раніше США звинувачували Китай у приховуванні інформації про пандемію.

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