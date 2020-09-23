ФБР: іноземні діячі та кіберзлочинці можуть поширювати дезінформацію про результати виборів президента у США

Федеральне бюро розслідувань США та Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури у спільній заяві у вівторок застерегли американців про загрозу дезінформації стосовно результатів президентських виборів 2020 року у США.

Місцевим посадовцям та посадовцям рівня штатів, зазвичай, потрібно декілька днів, щоб з‘ясувати кінцеві результати виборів і забезпечити, що кожний законно поданий голос, обраховано, йдеться у заяві.

«Збільшення голосування поштою через заходи зі стримування COVID-19 може означати, що посадовці не матимуть повних результатів у ніч виборів, - йдеться в заяві. - Іноземні діячі та кіберзлочинці можуть зловживати цим часом, необхідним для підтвердження і оголошення результатів виборів, щоб поширювати дезінформацію, включаючи повідомлення про обмеження голосування, кібернапади проти виборчої інфраструктури, шахрайство з бюлетенями та інші проблеми, щоб переконати громадськість у незаконності виборів».

Установи закликали громадськість критично ставитись до інформації, яка до них надходить і запропонували п‘ять шляхів її перевірки.

Отримуйте інформацію з джерел, що заслуговують на довіру, таких як місцеви посадовці; перевіряйте, хто створив цю інформацію і зважайте на їхні наміри.

Перевіряйте в декількох джерелах, що заслуговують на довіру, будь-які повідомлення про проблеми з результатами виборів перед тим, як поширювати інформацію в соцмедіа, або деінде.

Отримуйте інформацію про остаточні результати виборів від посадовців, які відповідають за їхню організацію.

Повідомляйте про можливі порушення на виборах ФБР.

Якщо доречно, користуйтеся можливостями в соцмедіа з повідомлення про підозрілі повідомлення, що можуть поширювати неправдиву інформацію.

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