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Україна досягла значного прогресу у покращенні фіскальної прозорості - звіт Держдепу США

Держсекретар США Майк Помпео

Україна все ще не відповідає мінімальним стандартам бюджетної прозорості, але досягла значного прогресу на шляху до прозорого і підзвітного бюджетування, завершивши перехід на міжнародні стандарти звітності. Про це йдеться у звіті Державного департаменту США з Фіскальної прозорості, оприлюдненому 15 червня.

В звіті, який оцінює наскільки уряди у світі надають доступ громадськості до повних і достовірних бюджетних документів та ліцензій на видобуток корисних копалин, зауважується, що 76 з 141 урядів у світі відповідали мінімальним вимогам фіскальної прозорості. Чотирнадцять з 65 урядів, які не відповідали цим вимогам, досягли значного прогресу.

В 2019 році уряд України надав громадськості широкий та легкий доступ до даних бюджету та боргових зобов‘язань, включаючи онлайн, йдеться у звіті.

Серед факторів, які могли б ще більше покращити прозорість бюджету в Україні, у звіті відзначили проведення незалежного аудиту позабюджетних рахунків, видання та впровадження сучасного нормативного акта щодо контрактів з видобутку корисних копалин.

Фіскальна прозорість спонукає до більшої підзвітності уряду, надаючи громадянам доступ до бюджетів, допомагаючи краще поінформувати громадську дискусію, йдеться у заяві Держдепу з нагоди видання звіту.

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Всесвітня фундація кредитних спілок надіслала індивідуальні засоби захисту кредитним спілкам України.
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Всесвітня фундація кредитних спілок надіслала індивідуальні засоби захисту кредитним спілкам України.

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