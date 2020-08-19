Фондовий ринок США показав рекордне зростання, вперше з початку пандемії

Зауважу, що ринки дуже вразливі до поганих новин

Фондовий індекс S&P досяг рекордного значення у вівторок, перевищивши попередній рекорд від 16 лютого на 0,2%. Рекордне зростання також показав інший провідний індекс американського фондового ринку NASDAQ. Dow став виключенням - його значення дещо знизилось з попереднього дня на тлі падіння акцій фінансових компаній та компаній енергетики.

На початок пандемії в березні американські фондові ринки відреагували падінням та розпродажем акцій. Однак вже за п’ять місяців ринки не лише компенсували втрати, понесені за час пандемії, але і вийшли на нові рекорди.

Найкоротшим «ведмежим ринком» за всю історію назвав падіння індексів спричинене пандемією, експерт S&P Dow Jones Говард Сільверблатт в коментарі CNN. Експерт відзначив - різке падіння індексів тривало лише 1,1 місяця.

Зростання фондових ринків оглядачі пов‘язують з гарними новинами в економіці

Зростання фондових ринків оглядачі пов‘язують з гарними новинами в економіці, зокрема тим, що в липні у США було створено 1,8 мільйона нових робочих місць; політикою підтримки економіки, що провадить уряд США та Федеральний резерв, а також очікуваннями домовленості щодо нового пакету підтримки. Серед інших позитивних факторів - гарні результати роботи галузі високих технологій, включаючи такі компанії як Amazon, Apple, Netflix, Facebook та Microsoft, очікування на прогрес в сфері розробки вакцини від коронавірусу, та інші.

«Було багато добрих новин, які підкріплюють це зростання, - цитує CNBC керуючого директора Morgan Stanley Ендрю Сліммона. - Однак, зауважу, що ринки дуже вразливі до поганих новин».

Три фондові індекси США продовжили зростати на початку торгового дня в середу.

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