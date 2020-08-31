Французького військового високого рангу підозрюють у шпигунстві на Росію - ЗМІ

Міністр оборони Франції Флоренс Парлі підтвердила, що уряд Франції розслідує діяльність французького військового високого рангу через порушення ним вимог безпеки.

Особу військовослужбовця не розкривають, однак, за повідомленнями ЗМІ, він служив при НАТО в Італії. Офіцер знає російську мову, має віддалених родичів у Росії і його бачили в компанії особи, яку вважають агентом російськїо розвідки ГРУ, повідомляють ЗМІ.

«Я можу підтвердити, що службовець високого рангу постав перед розслідуванням через порушення безпеки, - заявила Парлі, додавши, - ми вжили всіх необхідних заходів для захисту».

AFP повідомляє, на основі інформації від джерела з правоохоронців, що офіцера заарештували 10 днів тому і звинуватили у «розвідувальній роботі на іноземну силу, яка шкодить основоположним інтересам нашої країни».

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