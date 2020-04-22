Гарвард не має наміру повертати $8,6 млн державної допомоги, наданої на подолання наслідків пандемії

Гарвардський університет заявив, що не планує повертати державну допомогу, отриману університетом для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. Допомогу у 8,6 мільйона доларів один з найвідоміших університетів Америки отримав в рамках державної програми з підтримки вищих навчальних закладів, які постраждали фінансово від наслідків епідемії коронавірусу.

В своїй заяві університет вказав, що кошти підуть на допомогу студентам, які «потребують негайної фінансової допомоги через пандемію».

Повернути державну допомогу закликав Гарвард президент США Дональд Трамп, виступаючи перед пресою у вівторок. Трамп звернув увагу на те, що фонд пожертв університету складає 41 мільярд доларів і є одним з найбільших «в країні і, можливо, у світі».

«Я хочу, щоб Гарвард повернув кошти. Добре?» - сказав Трамп журналістам.

«Вони мають це повернути. Це мені не подобається. Це потрібно працівникам, а не одній з найбагатших організацій», - додав він.

В своїй заяві Гарвард також відзначив, що отримав кошти не з програми допомоги малому бізнесу, а з Фонду допомоги вищим навчальним закладам у надзвичайній ситуації, через який отримало допомогу і багато інших університетів країни. Обидві програми входять до пакету стимулів затвердженому Конгресом на суму 2.2 трильйона доларів.

В понеділок відома мережа американських закладів швидкого харчування Shake Shack оголосила, що поверне державну допомогу, отриману компанією в рамках програми з підтримки малого бізнесу у часи пандемії. В компанії повідомили, що натомість залучать фінансування з ринку.

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