Хакера-українця засудили до 10 років у США. Шкода від пов’язаних з ним злочинів перевищує $3 млрд

35-річного українця Федора Гладира засудили у США до десяти років ув‘язнення а також виплати компенсації обсягом 2,5 мільйона доларів. Гладира звинувачують у тому, що він був організатором хакерської групи FIN7, оголосила в.о. Прокурора США Терра Горман. Гладир частково визнав свою провину.

Група FIN7 об‘єднувала десятки хакерів і в основному здійснювала злами мереж ресторанів, готелів та грального бізнесу. Загальна шкода, яку дії групи завдали банкам, підприємствам торгівлі, платіжним компаніям та споживачам, за оцінками Міністерства юстиції США, перевищує мільярди доларів.

«Ця злочинна група нараховувала більше 70 осіб, роботу яких було організовано за підрозділами та командами. Дехто був хакером, дехто займався розробками зловмисних програм для введення у комп‘ютери, ще інші писали зловмисні електронні повідомлення, щоб обманути жертв і примусити їх встановити зловмисне програмне забезпечення на свої комп’ютери, - говорить Горман. - Цей обвинувачений працював на перехресті цих видів діяльності і тому несе велику відповідальність за шкоду, нанесену компаніям та організаціям».

У Сполучених Штатах, згідно з даними Мін’юсту США, FIN7 успішно зламував комп‘ютерні мережі компаній у всіх 50 штатах та в окрузі Колумбія, викрав більше 20 мільйонів даних карток клієнтів з більше ніж 6 500 платіжних терміналів в більш ніж 3 600 місцях розташування.

Поза межами США, група здійснювала хакерські напади в Великії Британії, Австралії та Франції.

Гладира було заарештовано в 2018 році в Німеччині а згодом видано для суду до США.

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