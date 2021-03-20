Російський хакер визнав себе винним у спробі кібернападу на Tesla

Росіянин Єгор Крючков визнав провину в участі в змові з метою кібератаки на фабрику виробника електромобілів Tesla. Згідно зі звинуваченнями, Крючков пропонував 1 мільйон доларів російськомовному співробітникові Гігафабрики Tesla в Неваді, аби той запустив шкідливе програмне забезпечення в комп’ютерну мережу компанії.

Співробітник розповів керівництву про ці спроби і компанія зв‘язалась з ФБР. Агенти заарештували Крючкова перед тим, як він полишив США.

Крючков спершу не визнавав провину і у випадку, якщо б присяжні визнали його винним, йому б загрожувало до п‘яти років в‘язниці і штраф у 250 000 доларів. Після визнання провини, Крючкову загрожує від 4 до 10 місяців ув‘язнення а також зобов‘язання виплатити більше 14 000 доларів відшкодування збитків компанії, пише видання Engadget.

«Злочин та покарання», - прокоментував новину Ілон Маск у Twitter.

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