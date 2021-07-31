В США, ООН та ЄС закликали притягнути до відповідальності винних у загибелі Катерини Гандзюк

У треті роковини з дня нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, США, ООН та ЄС закликали притягнути винних у її загибелі до відповідальності.

«Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк», - заявив Даніел Лангенкамп, прес-аташе Посольства США в Україні.

«Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності», - додав він у відеозверненні дипмісії в соцмережах.

Представництво ЄС в Україні розмістило в соцмережах відео про справу Гандзюк.

«В цей день, три роки тому, було здійснено напад з використанням сірчаної кислоти на активістку з Херсону Катерину Гандзюк. Вона померла 3 місяці потому», - йдеться у дописі.

«Катерина Гандзюк - досі очікуємо на справедливість!» - написав в соцмережах Пітер Вагнер, керівник групи підтримки України в Європейській Комісії.

Моніторингова місія ООН з прав людини назвала справу Гандзюк «яскравим прикладом насильства, з яким стикаються активісти та активістки в Україні».

«Хоча особи, які вчинили напад, були засуджені до позбавлення волі на різні строки, кримінальні провадження проти тих, хто ймовірно організував та замовив напад, все ще тривають», - йдеться в повідомленні.

Місія закликала владу вжити «всіх можливих заходів для запобігання нападам на громадських активістів та активісток, правозахисників та правозахисниць та притягнення винних до відповідальності».

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