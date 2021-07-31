Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

В США, ООН та ЄС закликали притягнути до відповідальності винних у загибелі Катерини Гандзюк

Фото: Протест з вимогою розслідувати вбивство Катерини Гандзюк, 2018 рік

У треті роковини з дня нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, США, ООН та ЄС закликали притягнути винних у її загибелі до відповідальності.

«Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк», - заявив Даніел Лангенкамп, прес-аташе Посольства США в Україні.

«Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності», - додав він у відеозверненні дипмісії в соцмережах.

Представництво ЄС в Україні розмістило в соцмережах відео про справу Гандзюк.

«В цей день, три роки тому, було здійснено напад з використанням сірчаної кислоти на активістку з Херсону Катерину Гандзюк. Вона померла 3 місяці потому», - йдеться у дописі.

«Катерина Гандзюк - досі очікуємо на справедливість!» - написав в соцмережах Пітер Вагнер, керівник групи підтримки України в Європейській Комісії.

Моніторингова місія ООН з прав людини назвала справу Гандзюк «яскравим прикладом насильства, з яким стикаються активісти та активістки в Україні».

«Хоча особи, які вчинили напад, були засуджені до позбавлення волі на різні строки, кримінальні провадження проти тих, хто ймовірно організував та замовив напад, все ще тривають», - йдеться в повідомленні.

Місія закликала владу вжити «всіх можливих заходів для запобігання нападам на громадських активістів та активісток, правозахисників та правозахисниць та притягнення винних до відповідальності».

Дивіться також: Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає, серед іншого, допомогу для України. Відео

Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає, серед іншого, допомогу для України. Відео
Embed
Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає, серед іншого, допомогу для України. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:39 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG