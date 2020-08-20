Камала Гарріс стала кандидаткою від Демократичної партії на посаду віце-президента США

19 серпня на з‘їзді Демократичної партії США Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію партії в якості кандидата на посаду віце-президента США. На президентських виборах вона виступить в команді колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Оглядачі відзначають історичність цієї події, адже сенатор від штату Каліфорнія, 55-річна Гарріс, стала першою чорношкірою жінкою та першою американкою азійського походження, яка отримала номінацію провідної партії США на таку посаду. Мати Гарріс, науковиця та дослідниця раку грудей, емігрувала до США з Індії. Вона померла в 2009 році. Батько Гарріс, економіст, прибув до США з Ямайки.

В своїй промові після прийняття номінації партії, Гарріс розкритикувала політику чинного президента США, заявивши, що вона «коштувала життів та добробуту». «Ми можемо діяти краще і заслуговуємо набагато більшого», - заявила Гарріс.

Вона відзначила, що шлях попереду є складним. «Не варто себе обманювати - шлях попереду нелегкий. Ми будемо спотикатись. Можливо, нам буде чогось не вистачати. Але обіцяю, що ми будемо діяти рішуче і вирішувати проблеми чесно. Ми казатимемо правду і діятимо з тією ж вірою у вас, якої ми просимо у вас», - наголосила Гарріс.

Гарріс змагалась за номінацію на президентських виборах від Демократичної партії під час праймеріз, але програла Джо Байдену.

Планується, що в жовтні Гарріс виступить на дебатах разом з чинним віце-президентом Майком Пенсом.

Президент США Дональд Трамп відреагував на промову Гарріс, нагадавши, що вона критикувала Байдена під час праймеріз.

З‘їзд Демократичної партії США триватиме весь тиждень. Очікується, що в четвер Джо Байден прийме номінацію на участь у президентських виборах від партії.

Республіканська партія планує провести свій з‘їзд наступного тижня. Цього тижня президент США Дональд Трамп відвідує різні американські штати. В четвер він планує прибути до Пенсильванії.

Дивіться також: З'їзд демократів 2020: що прописано у платформі партії стосовно України? Відео