Разом зі світом ми згадуємо невинних жертв Голодомору, - Держдеп США

«Ми об‘єднуємося по всьому світові, щоб згадати невинних жертв Голодомору і підтвердити нашу відданість демократії, процвітанню та суверенітету України», - йдеться в заяві Державного департаменту виданій 23 листопада на вшанування пам‘яті мільйонів українців, які загинули 86 років тому під час сталінського Голодомору.

«Шляхом умисного захоплення української землі, врожаю та примусової колективізації Радянський Союз спричинив до масштабного голоду, смертей и приніс надзвичайні людськи страждання», - наголошує речниця Державного Департаменту США Морган Ортагюс.

«Хоча ця жахлива трагедія була однією з найбільш жорстоких у 20 столітті, Радянському Союзу не вдалось зламати дух українського народу.

Російська зловмисна кампанія недооцінює стійкість народу України і ігнорує його прагнення кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал.

Сьогодні на Україну знову чиниться напад. Окупація Криму Росією і продовження агресії на сході України призвели до загибелі близько 13 000 людей.

Навіть тепер Москва намагається вчиняти маніпуляції і руйнувати прагнення народу України. Однак російська зловмисна кампанія недооцінює стійкість народу України і ігнорує його прагнення кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал.

Народи по всьому світу об‘єднуються вшановуючи пам‘ять невинних жертв Голодомору і Сполучені Штати підтверджують відданість демократії та процвітанню України, безпеці її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться в заяві.

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