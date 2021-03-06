Від COVID-19 вакцинували мавп у зоопарку Сан-Дієго

Чотирьох орангутанів та п’ять шимпанзе бонобо з каліфорнійського зоопарку отримали щеплення експериментальною вакциною від COVID-19, повідомляє місцева газета San Diego Union Tribune. Це перший відомий випадок вакцинації тварин від коронавірусу у США.

Експериментальні вакцини для тварин надала компанія Zoetis і ці вакцини не пристосовані для використання людиною.

«Zoetis надав нашим ветеринарам обмежену партію рекомбінованої очищеної вакцини, спрямованої та протеїнові відростки вірусу, що має на меті захистити тварин від SARS-CoV-2, - йдеться у заяві зоопарку. - Ці вакцини категорично не призначено для використання людьми».

В січні вісім горил в зоопарку в Сан-Дієго заразились коронавірусом. В інтерв‘ю виданню Insider відповідальна за здоров‘я диких тварин Налін Ламескі сказала, що підозри на зараження виникли коли у однієї з горил розвинувся кашель через декілька днів після того, як у доглядача виявили COVID-19.

«Горили в зоопарку Сан-Дієго добре почуваються і перебувають на шляху до повного одужання», - йдеться в заяві парку.

Горил вакцинувати не будуть, адже вони вже перехворіли на COVID-19, пояснили в адміністрації.

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