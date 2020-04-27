США планують відкрити консульство в Гренландії та надати цій території допомогу

Цього року США планують відкрити консульство в Гренландії, арктичній території, населення якої складає 56 000.

США також планують надати території допомогу обсягом 12 мільйонів доларів для економічного та освітнього розвитку регіону. Про це в п‘ятницю повідомив високопосадовець США. «Допомога піде на сферу природних ресурсів, технологій в сфері енергетики, освіту та туризм і інші інвестиції», - заявив американський посадовець.

Танення льодів в Арктиці відкриває шлях до значних мінеральних ресурсів Гренландії.

На території також розміщено американську військову базу, яка є важливою для НАТО та США в попередженні про ракетні удари та для спостереження з космосу.

«Нас також непокоїть мілітаризація регіону Росією», вказав американський посадовець, пише AFP.

Керівництво Гренландії позитивно сприйняло новину. Гренландія є автономною територією Данії. В Державному департаменті США заявили, що заходи втілюються після значних консультацій з Данією. Все ж в Данії деякі політики розкритикували плани США зі зближення з територією. «Вони справді перетнули межу, - сказала в інтерв‘ю Reuters Карстен Хонге, політик провладної соціалістичної партії Данії. - Абсолютно нечувано щоб близький союзник намагався створити таким чином перепони між Данією та Гренландією».

Соерен Есперсен з націоналістичної Народної данської партії заявила, що пакет допомоги схоже на «щось, що стосується країни третього світу... але Гренландія не країна, що розвивається. Це західна демократія», пише ВВС.

Минулого серпня, Данія критикувала заяву президента США Дональда Трампа про можливу купівлю Гренландії.

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