Найбільший у світі айсберг відколовся від Антакртиди

Айсберг площею більше 4 300 кв. км відколовся від Антарктиди, повідомляє Європейське космічне агентство.

Довжина айсберга - 175 км, а ширина - 25 км, його розміри порівняні з площею іспанського острова Майорка, або американського штату Род Айленд.

Космічне агентство підтвердило виникнення айсберга на основі даних супутників «Коперник».

Тед Скамбос, гласіолог університету Колорадо, США, заявив в коментарі Reuters, що формування айсбергів є частиною природного циклу і не викликає підняття рівня світового океану, бо він відколюється від льоду, що вже перебував на воді. Він не побачив зв‘язку створення айсберга з потеплінням клімату.

Інші ж науковці бачать такий зв’язок, зауважуючи, що глобальне потепління призводить до почастішання утворення айсбергів.

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