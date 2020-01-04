Розгляд імпічменту Трампа гальмується, через розбіжності між демократами та республіканцями

Лідер Республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл відкинув пропозицію спікерки Палати представників США демократки Ненсі Пелосі стосовно формату проведення слухань у Сенаті і звинуватив демократів у затягуванні слухань з партійних міркувань.

Їх черга закінчилась. Вони накоїли достатньо шкоди

Виступаючи в залі Сенату у п‘ятницю, Макконнелл назвав «фантазією» спроби Пелосі вплинути на розгляд в Сенаті.

«Їх черга закінчилась. Вони накоїли достатньо шкоди. Тепер Сенат має винести тверезе рішення», - заявив він сенаторам.

Пелосі наполягає, що до розгляду справи про імпічмент президента США Дональда Трампа в Сенаті потрібно запросити свідків. Після голосування за імпічмент в Палаті представників США спікерка Пелосі мала передати справу до Сенату США для розгляду питання про усунення президента з посади. Однак, Пелосі досі не передала справу, заявивши, що спершу потрібно переконатись, що лояльні до Трампа республіканці, які контролюють більшість в Сенаті, проведуть справедливий розгляд.

Макконнелл запропонував сенаторам не очікувати на надходження справи, а зайнятись робочими питаннями до того часу, поки Палата представників США не передасть рішення до Сенату.

Лідер Макконнелл погіршує своє порушення присяги, навіть після того, як цього тижня стали відомими нові документи, які ще раз підтверджують те, що ми і так знаємо: президент Трамп зловживав владою для власної політичної вигоди

«Ми із задоволенням на тепер продовжимо звичайну роботу Сенату», - заявив він.

Пелосі у своїй заяві у відповідь наголосила на тому, що нові докази отримані у справі вказують на пряму відповідальність Трампа за затримку допомоги Україні - одне з основних питань імпічменту.

«Лідер Макконнелл погіршує своє порушення присяги, навіть після того, як цього тижня стали відомими нові документи, які ще раз підтверджують те, що ми і так знаємо: президент Трамп зловживав владою для власної політичної вигоди», - йдеться в заяві Пелосі.

Лідер меншості в Сенаті демократ Чак Шумер привернув увагу до необхідності розгляду нових свідчень і закликав сенаторів розглянути нові опубліковані документи, які проливають світло на питання затримки допомоги США Україні.

Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа, звинувативши його у зловживанні владою стосовно тиску на Україну а також у перешкоджанні діям Конгресу з розслідування цього тиску.

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