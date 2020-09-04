Україна - в топ 50 країн за Світовим індексом інновацій

Україна посіла 45 місце серед найбільш інноваційних країн за Світовим індексом інновацій, покращивши свою позицію, порівняно з 47 місцем минулого року.

Індекс, який щорічно обраховується Світовою організацією з захисту прав інтелектуальної власності у співпраці з університетами Cornell та INSEAD, і аналізує рівень інновацій в 130 країнах на основі десятків показників.

До п‘ятірки найбільш інноваційних країн світу, згідно до рейтингу, входять Швейцарія, Швеція, США, Велика Британія та Нідерланди

Укладачі індексу вкючили Україну до трьох найбільш інноваційних країн в групі країн з доходами нижче за середній, поряд з В‘єтнамом та Індією. Як і минулого року Україна посідає друге місце в групі після В‘єтнаму. Україна увійшла до країн, що перевищили очікування для країн цього рівня доходів.

Перемогою назвала порівняно високе місце України в рейтингу колишня міністр фінансів Україні Оксана Маркарова.

«Це перемога, яка стала наслідком інновацій в бізнесі, роботі створеного нами Фонду стартапів, і зараз активною цифровізацією командою Мінцифри/Дія», - написала Маркарова у Facebook.

Вона все ж відзначила і фактори, які стримують інновації - «низький рівень венчурного фінансування і низький доступ до фінансування інноваторів». І закликала «провести суттєво дерегуляцію венчурного фінансування і законодавчно змінити регулювання діяльності альтернативних фондів/ венчурних фондів» у відповідності до директив ЄС.

До п‘ятірки найбільш інноваційних країн світу, згідно до рейтингу, входять Швейцарія, Швеція, США, Велика Британія та Нідерланди.

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