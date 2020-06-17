США опустились на 10 місце за індексом конкурентоздатності, Україна - 55-та

Менші за розміром економічні системи краще переживають поточну кризу, відзначають автори Індексу конкурентоздатності країн 2020, опублікованому Міжнародним інститутом управління розвитком.

«Перевага невеликих економічних систем у теперішній кризі походить з їх здатності боротись з пандемією і формувати власну економічну конкурентоспроможність. Частково цьому допомагає легкість віднаходження суспільного консенсусу», - заявив Артуро Брікс, директор Світового центру конкурентоспроможності Міжнародного інституту управління розвитком.

Вже другий рік поспіль лідерство за конкурентоспроможністю утримує Сінгапур. За ним в 2020 році йдуть Данія, Швейцарія, Нідерланди та Гонконг.

США, які поступились лідерством в рейтингу Сінгапуру два роки тому, цього року опинились на десятому місці в основному через торговельну війну з Китаєм.

Україна зайняла 55 місце в рейтингу, трохи спустившись порівняно з 54-м місцем минулого року. Росія втратила 5 позицій у рейтингу, опинившись на 45 місці, а Польща посіла 38 місце, що на одну позицію гірше ніж рік тому.

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