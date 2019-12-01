Індія після Туреччини може придбати російську С-400

Те, якою буде відповідь США на придбання Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 визначить, чи закупить подібні системи Індія. Про це пише американське оборонне видання Defense News.

Закон США «Про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій» від 2017 року надає повноваження виконавчій владі США запроваджувати санкції проти країн, які купують російську військову, або розвідувальну продукцію. США ще не запровадили такі санкції проти Туреччини, хоч і виключили країну з проекту побудови винищувача F-35, який, за словами експертів, не може бути поєднаний з С-400.

В листопаді Індія сплатила 800 мільйонів доларів за придбання С-400 і планує завершити купівлю до 2025 року. Також цього місяця Індія уклала з Росією контракт на 3,12 мільярда доларів на передачу технологій для виробництва 464 танків Т-90С.

Індія історично купувала зброю у Росії, а тепер переорієнтовується на купівлі у США, наголосив у коментарі виданню командувач США в Індо-тихоокеанському регіоні адмірал Філіп Девідсон. Спільне устаткування зі США «полегшує співпрацю у кризові часи», наголосив він.

«З усіма розмовами про Індію та С-400, якщо розібратись, 70% того, що купує Індія - це американське оборонне устаткування, тому наше місце дуже гарне», - говорить Девідсон.

В Держдепі США та в Конгресі, однак, заявляють про неприйнятність значних закупівель у Росії. «Йдеться про значні закупівлі. С-400 - яскравий приклад значних закупівель», - заявив помічник Держсекретаря США Кларк Купер журналістам минулого місяця.

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