168 порожніх стільців - в Нью-Йорку створили арт-інсталяцію на підтримку відкриття шкіл

Через пандемію COVID-19, школи було закрито для 168 мільйонів учнів. Про це нагадує арт-інсталяція, створена дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Нью-Йорку.

168 стільців та порожніх шкільних рюкзаків кожен символізують по мільйону учнів, які постраждали від закриття шкіл у часи пандемії.

«Це - трагедія майбутнього людства», - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який відвідав виставку. «Відкриття шкіл є більш нагальним, ніж будь-коли», - наголосили в ЮНІСЕФ.

"Ми не можемо дозволити другий рік обмеженого, чи навіть позакласного навчання для цих дітей. Треба не шкодувати зусиль, щоб лишати школи відкритими, або зробити їх пріоритетом для відкриття", - заявила виконавчний директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор у заяві фонду, опублікованій цього тижня.

ЮНІСЕФ відзначає, що понад 888 мільйонів дітей у світі продовжують потерпати від зривів процесу освіти через повне, або часткове закриття шкіл.

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