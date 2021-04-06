США візьмуть участь у переговорах стосовно ядерної угоди з Іраном

США долучаться до переговорів стосовно ядерної угоди щодо Ірану, які відбуваються у Відні у вівторок за участю Китаю, Франції, Німеччини, Росії та Великої Британії.

Делегацію США очолить Спецпосланець з питань Ірану Роб Меллі. США планують взяти участь в обговоренні зі сторонами угоди, але прямих переговорів з Іраном не планується, заявив речник Держдепу Нед Прайс під час спілкування з пресою в понеділок.

«Ми погодились взяти участь в переговорах з нашими європейськими, російськими та китайськими партнерами ... які залишаються сторонами ядерної угоди щодо Ірану (JCPOA), щоб обговорити питання взаємного поверненням до JCPOA, «взаємного» означає з боку Ірану і з боку Сполучених Штатів», - сказав Прайс.

В коментарі PBS Роб Меллі заявив: «Сполучені Штати знають - для того, щоб повернутись до виконання, потрібно буде зняти санкції, які не відповідають домовленості, досягнутій з Іраном».

В уряді Ірану назвали підхід Меллі «реалістичним та багатообіцяючим», пише ВВС.

Сторони планують обговорити заходи, які вживатиме Іран для того, щоб повернутись до виконання угоди, а також кроки з боку Сполучених Штатів із скасування санкцій, повідомив Прайс. США не очікують на швидкий успіх перемовин, додав посадовець.

Президент США Джо Байден під час виборчих перегонів наголошував на своєму намірі повернути США до ядерної угоди щодо Ірану. США вийшли з угоди в 2018 році за часів президентства Дональда Трампа.

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