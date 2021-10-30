Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США, Британія, Німеччина та Франція закликали Іран змінити курс, щоб уникнути санкцій

Президент США Джо Байден, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели зустріч стосовно Ірану

Повернення до перемовин щодо ядерної програми Ірану і відповідне скасування санкцій буде можливим лише, якщо «Іран змінить курс». Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена, канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, виданій за результатами зустрічі в суботу в Римі.

«Ми переконані, що все ще можливо швидко напрацювати та втілити спільне розуміння і повернутись до повного виконання [ядерної угоди], щоб в довгостроковій перспективі забезпечити, що ядерна програма Ірану діє лише з мирною метою а також скасувати санкції, що в довгостроковій перспективі вплине на економічне зростання Ірану», - наводить текст заяви Bloomberg.

Лідери чотирьох країн звернулись із закликом до Ірану.

«Ми закликаємо президента Раїсі скористатись із цієї можливості і чесно діяти задля того, щоб ці переговори негайно досягнули результату, - йдеться в заяві. - Це єдина можливість запобігти небезпечній ескалації, яка не відповідала б інтересам жодної з країн».

Раніше цього тижня Тегеран заявив про готовність повернутись до переговорів до кінця листопада, пише в статті для «Голосу Америки» Патсі Відакушвара.

Колишній президент США Дональд Трамп припинив участь США в ядерній угоді щодо Ірану в 2018 році, аргументуючи це тим, що Іран не виконує умов домовленості.

В п‘ятницю, напередодні саміту «Великої 20-ки», Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій щодо двох іранських військових високого рангу а також двох пов‘язаних із ними компаній, за постачання смертоносних дронів і здійснення інших відповідних поставок збройним групам в Ірані, Лівані, Ємені та Ефіопії.

Іран назвав політику «суперечливою».

«Уряд, який заявляє про намір повернутись до ядерної угоди, але продовжує трампівську політику санкцій, надсилає сигнал про свою ненадійність», - заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзадех.

Сполучені Штати та Ізраїль також заявили про можливість вжити інших заходів, якщо Іран не змінить свою позицію.

«Час закінчується, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Ізраїлю Яїром Лапідом у Вашингтоні раніше цього місяця. - Ми готові звернутись до інших варіантів, якщо Іран не змінить курс, і частиною цього є теперішні консультації з нашими союзниками та партнерами».

В статті використано матеріали Bloomberg, англомовної служби «Голосу Америки».

Дивіться також: Які теми будуть домінувати на саміті G20? Відео

Які теми будуть домінувати на саміті G20? Відео
Embed
Які теми будуть домінувати на саміті G20? Відео

No media source currently available

0:00 0:04:46 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG