США, Британія, Німеччина та Франція закликали Іран змінити курс, щоб уникнути санкцій

Повернення до перемовин щодо ядерної програми Ірану і відповідне скасування санкцій буде можливим лише, якщо «Іран змінить курс». Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена, канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, виданій за результатами зустрічі в суботу в Римі.

«Ми переконані, що все ще можливо швидко напрацювати та втілити спільне розуміння і повернутись до повного виконання [ядерної угоди], щоб в довгостроковій перспективі забезпечити, що ядерна програма Ірану діє лише з мирною метою а також скасувати санкції, що в довгостроковій перспективі вплине на економічне зростання Ірану», - наводить текст заяви Bloomberg.

Лідери чотирьох країн звернулись із закликом до Ірану.

«Ми закликаємо президента Раїсі скористатись із цієї можливості і чесно діяти задля того, щоб ці переговори негайно досягнули результату, - йдеться в заяві. - Це єдина можливість запобігти небезпечній ескалації, яка не відповідала б інтересам жодної з країн».

Раніше цього тижня Тегеран заявив про готовність повернутись до переговорів до кінця листопада, пише в статті для «Голосу Америки» Патсі Відакушвара.

Колишній президент США Дональд Трамп припинив участь США в ядерній угоді щодо Ірану в 2018 році, аргументуючи це тим, що Іран не виконує умов домовленості.

В п‘ятницю, напередодні саміту «Великої 20-ки», Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій щодо двох іранських військових високого рангу а також двох пов‘язаних із ними компаній, за постачання смертоносних дронів і здійснення інших відповідних поставок збройним групам в Ірані, Лівані, Ємені та Ефіопії.

Іран назвав політику «суперечливою».

«Уряд, який заявляє про намір повернутись до ядерної угоди, але продовжує трампівську політику санкцій, надсилає сигнал про свою ненадійність», - заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзадех.

Сполучені Штати та Ізраїль також заявили про можливість вжити інших заходів, якщо Іран не змінить свою позицію.

«Час закінчується, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Ізраїлю Яїром Лапідом у Вашингтоні раніше цього місяця. - Ми готові звернутись до інших варіантів, якщо Іран не змінить курс, і частиною цього є теперішні консультації з нашими союзниками та партнерами».

В статті використано матеріали Bloomberg, англомовної служби «Голосу Америки».

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