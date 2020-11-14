NYT: Ізраїльські агенти за вказівкою США вбили людину №2 в Аль-Каїді

Агенти з Ізраїля знищили другу людину в Аль-Каїді під час перестрілки у Тегерані три місяці тому, йдеться у повідомленні The New York Times.

Як повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерела у розвідці, Абдуллу Ахмеда Абдуллу під час поїздки на мотоциклі вбили два спецагенти з Ізраїля, які діяли за вказівками США.

Абдула Ахмед Абдула, відомий також як Абу Мухамма аль-Масрі, вважається одним із організаторів терактів на американські посольства в Африці 1998 року.

Вбивство відбулось 7 серпня, у день річниці бомбувань американських дипломатичних відомств. Разом з Адбудою загинула і його донька Міріам, яка була вдовою вбитого сина Усами бін Ладена - Гамзи бін Ладена.

Як саме США були причетні до цієї операції, не повідомляють. Білий дім та Рада з Національної безпеки наразі не прокоментували цього повідомлення.

Впродовж останніх кількох місяців ходили чутки про смерть Абдули, втім підтвердження з'явилося лише у п'ятницю, 13 листопада.

Абдула вважається одним із засновників терористичної організації, і другий за рангом командування в Аль-Каїді після її лідера Аймана аль-Завахрі. США вважають їх найбільш розшукуваними терористами у світі.

Раніше США обіцяли 10 мільйонів доларів за інформацію, яка б допомогала затримати Абдулу.

В Ірані назвали "вигадкою" інформацію про вбивство Абдули на вулицях Тегерана.

Видання AFP оприлюднило заяву речника іранського МЗС: "Вороги Ірану - США та Ізраїль - поширюють в ЗМІ вигадану інформацію і таким чином намагаються перекласти на Тегеран відповідальність за кримінальні діяння Аль-Каїди та інших терористичних угруповань".

Видання NYT, з посиланням на джерела в розвідці, пише, що Абдула перебував під вартою в Ірані з 2003 року. Втім з 2015-го жив в Тегерані як вільна людина.

За даними американських ЗМІ, Іран намагався приховати особу вбитого. Офіційний Тегаран заявляв, що вбитий 7 серпня був ліванським професором історії і членом Гезболли.

Дивіться також: В Лапландії відкрили Різдвяний сезон в режимі онлайн