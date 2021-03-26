МВФ: Банки єврозони мають ресурси, щоб витримати кризу, а от ризики для банків сусідніх країн є більшими

Пандемія значно зменшить капітал банків єврозони, але запаси капіталу достатні для того, щоб «витримати ймовірний вплив кризи», - пишуть в новій аналітичній записці аналітики Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Май Чі Дао, Ендреас Джобса, Аіко Мінешіма та Сробони Мітра.



Відносний капітал банків впаде з 14,7% до 13,1% до кінця 2021 року, але жоден із європейських банків не подолає пруденційний рубіж мінімального капіталу у 4,5%, прогнозують експерти.

Банки в європейських країнах з економіками, що розвиваються, можуть постраждати від більш різкого зменшення капіталу - на 2,3 відсоткових пункта, зазначають аналітики. Вони вказують, що ці країни зазвичай мають більш вагомі бюджетні обмеження, що означає менше можливостей для надання бюджетної підтримки банківському сектору.

Європейські банки зможуть підтримати економічне відновлення, забезпечивши кредитування економіки після кризи, спричиненої пандемією, вважають в МВФ.​

Економісти вказують на важливість державної підтримки банків, особливо, якщо відновлення економіки буде відбуватись повільніше, ніж очікується.

Серед заходів, які експерти МВФ рекомендують вживати країнам єврозони - підтримка позичальників; можливість поступового нарощування капіталів банків, включаючи обмеження виплати дивідендів та інше; посилення управління поганими кредитами, включаючи можливість їх реструктуризації, особливо після того, як спливе строк дії мораторію в ЄС на визнання компаній неплатоспроможними; вирішення структурних проблем низької прибутковості банків в Європі.

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