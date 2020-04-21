Дональд Трамп та Борис Джонсон домовились координувати зусилля зі стримування епідемії

Британський прем‘єр-міністр Борис Джонсон поговорив з президентом США Дональдом Трампом телефоном у вівторок. Політики обговорили зусилля з подолання епідемії коронавірусу а також питання торгівлі.

«Прем‘єр-міністр зауважив, що почувається краще і перебуває на шляху до одужання, - йдеться в заяві заступника речника Білого дому Джада Діра, виданій за результатами розмови. - Президент Трамп та прем‘єр-міністр Джонсон підтвердили тісну співпрацю в рамках Великої Сімки та G20, щоб відкрити світові економіки та забезпечити доступ до медичного догляду та поставок тим, хто цього потребує».

«Керівники підтвердили намір співпрацювати над зміцненням двосторонніх відносин, включаючи підписання угоди з вільної торгівлі якомога швидше», - йдеться у відповідній заяві служби британського прем‘єра.

Борис Джонсон цього тижня також планує провести телефонну розмову з королевою Британії. Джонсон перехворів на коронавірус. 12 квітня британського прем‘єра виписали з лікарні. Після виписки він подякував лікарям ще те, що вони йому «врятували життя».

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