90 військових з Канади прибули до України

Збройні сили Канади повертають військових для проведення навчальних заходів в Україні, після того, як деякі навчальни програми було згорнуто через пандемію коронавірусу COVID-19.

«Близько 90 солдатів Збройних Сил Канади (більшість з яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії) приєднаються до своїх 60 колег, які уже перебувають на місцях для відновлення нарощування потенціалу Служби Безпеки(НПСБ) з Службами Безпеки України(СБУ). Група командування застосовує усі належні заходи, щоб захистити свій особовий склад в умовах пандемії COVID-19. Солдати, які прибули, зараз перебувають на обов’язковій 14-денній ізоляції, перш ніж долучитися до місії», - йдеться у повідомленні збройних сил Канади в Україні.

В 2015 році біля 200 військових Канади проводило тренувальні місії в Україні.

Протягом останніх місяців в Україні залишалось біля 60 канадських військових, цитує KTW речника канадських військових сил капітана Лі Кемпбелла.

«Після переоцінки ситуації, включаючи проведення аналізу захисту здоров‘я збройних сил від ризиків COVID-19, було прийнято рішення спрямувати ще 90 військових. Ці службовці прибудуть в червні 2020 року і пробудуть на 14-денній ізоляції в Україні. Після завершення періоду ізоляції, вони поновлять виконання завдань з підтримки сил безпеки України», - йдеться в повідомленні Кемпбелла.

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