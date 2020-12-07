Поліція відмовляється слідкувати за дотриманням карантину у Каліфорнії

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюзом видав наказ про встановлення режиму каратнину для тих регіонів штату, де частка вільних місць в реанімації становить менше ніж 15%. Карантинні правила запрацюють з понеділка і триватимуть три тижні, включаючи різдвяні свята у США. Під карантин підпаде 85% мешканців штату.

Згідно з новими правилами, ресторани зможуть лише доставляти їжу та надавати її «на виніс», вводиться заборона на зібрання людей з різних домогосподарств, крім релігійних служб та політичних акцій; не працюватимуть перукарні, дитячі майданчики, зоопарки, музеї. Вводиться заборона на подорожі без необхідності а також проживання в готелі з метою відпочинку.

Оголошені заходи зіткнулись із критикою власників малого та середнього бізнесу, а шерифи поліції чотирьох округів в Каліфорнії відмовились використовувати правоохоронні органи для забезпечення виконання карантинних вимог.

«Дотримання вказівок з охорони здоров‘я є особистою відповідальністю, а не правоохоронним питанням», - заявив шериф поліції округу Оранж Дон Барнс. Він сказав, що поліцейські не будуть відповідати на запити про забезпечення дотримання режиму носіння масок, обмеження на соціальні зібрання, або обмеження на пересування.

«Вказувати правоохоронним органам забезпечувати дотримання цих вказівок законослухняними громадянами, які вже потерпають у складних обставинах, водночас критикуючи правоохоронців і забираючи інструменти для ведення роботи є суперечливим і нещирим», - додав він.

Все ж підхід влади Каліфорнії до врегулювання пандемії, говорять оглядачі, має підтримку новообраного президента США Джо Байдена. В якості свідчення цього вказується, що Байден планує призначити генерального прокурора Каліфорнії Хав’єра Бекерру на посаду міністра охорони здоров‘я США. Роль Бекерри у просуванні доступу до лікування від COVID-19 відіграла роль у його призначенні, повідомляють ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

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