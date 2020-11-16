Рада пропонує урядові України скасувати "карантин вихідного дня"

Щойно минули перші вихідні в умовах посиленого карантину, як обмеження пропонують скасувати. Проект відповідної постанови з рекомендацією, адресованою Урядові, зареєстрували у Верховній Раді України.

Про це повідомила на засіданні погоджувальної ради у понеділок заступниця голови ВР Олена Кондратюк (яка головує у парламенті замість хворого на коронавірус Дмитра Разумкова).

Як сказала Кондратюк, "карантин вихідного дня" був запроваджений Урядом без належних консультацій та без наукового підтвердження. За її словами, «не може бути таких державних рішень, які створюють преференції одним, але знищують малий та середній бізнес».

Проти жорстких обмежень виступили підприємці



Рішення Уряду про «карантин вихідного дня», прийняте 11 листопада, в Україні сприйняли неоднозначно. Проти жорстких обмежень виступили підприємці, а місцева влада низки українських міст проігнорувала розпорядження Кабміну. Цими вихідними продовжували працювати кафе і ресторани у Львові та Дніпрі, Тернополі, Черкасах, Одесі. Нацполіція повідомила про закриття сотень закладів торгівлі, десятків нічних клубів та спортзалів за недотримання карантинних вимог.

МОЗ продовжує наполягати на доцільності локдауну у вихідні



Тим часом МОЗ продовжує наполягати на доцільності локдауну у вихідні. Свій черговий онлайн-брифінг у понеділок міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів з дому, де перебуває на самоізоляції через коронавірус. Пославшись на досвід інших країн, міністр заявив, що «карантин вихідного дня» спроможний призупинити нинішнє ураганне зростання пандемії в Україні.

Очільник Уряду Денис Шмигаль також сподівається на результативність «локдауну у вікенд» і обіцяє, що ефект від його запровадження стане помітним уже за кілька тижнів.

У дієвості так званого «карантину вихідного дня» впевнений і президент України



У дієвості так званого «карантину вихідного дня» впевнений і президент України. Володимир Зеленський, який лікується від коронавірусу у клініці «Феофанія», назвав цей крок правильним. Під час онлайн-наради у понеділок він наголосив на необхідності надати економічну допомогу підприємцям і тим, хто через локдаун втратив роботу.

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